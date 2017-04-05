На Керченской переправе пресекли попытку вывоза из Крыма диких лебедей

Подконтрольные Кремлю госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма пресекли попытку вывоза из Крыма диких лебедей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Госинспекторами Минприроды Крыма в ходе рейдового обследования территории в районе Керченской паромной переправы выявлено, что гражданин перевозил пять незаконно добытых особей диких птиц вида Лебедь-шипун (лат. Cygnus olor) из Симферополя в Москву. Лебедей содержали в картонных коробках в багажном отделении автобуса с нарушением температурного, пищевого, питьевого режимов, в чем усматриваются признаки жестокого обращения с животными», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в отношении лица составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 8.37 КоАП России. Также сообщается, что птицы изъяты и, с целью обеспечения надлежащих условий содержания, переданы в питомник.