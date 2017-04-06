Премьера фильма «Чужая молитва» о подвиге крымской татарки состоится 18 мая – Сейтаблаев

Премьера фильма «Чужая молитва», посвященный подвигу крымской татарки Сайде Арифовой, состоится в киевском кинотеатре «Украина» 18 мая. Об этом Крым.Реалии рассказал режисер-постановщик фильма Ахтем Сеитаблаев.

По его словам, на первом показе фильма ожидаются первые лица государства. «Думаю, что показ для журналистов устроим 16 апреля, а 18 будет официальная премьера, ожидается, что будет президент», – сказал Сейтаблаев.

Он отметил, что сейчас завершается работа над фильмом, который снимался под рабочим названием «Ее сердце».

«Сейчас уже только технические доводки. Занимаются по цветокоррекции, по сведению шумов...У меня будет еще практически месяц, чтобы посмотреть, послушать, оценить режиссерским взглядом и внести какие-то коррективы, если понадобится, так что мы в графике», – сказал Сейтаблаев.

О начале работы над картиной режиссер Ахтем Сейтаблаев и продюсер Иванна Дядюра заявили в декабре 2015 года. Съемки проходили в Украине, Грузии и Израиле. 50% бюджета фильма финансировало Госагенство по делам кино Украины, половину – частные инвесторы. Сценарий фильм основан на истории жительницы Бахчисарая Сайде Арифовой ( 1916 – 2007), которая спасла 88 еврейских детей от уничтожения во время немецкой оккупации Крыма.