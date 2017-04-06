Радио Крым.Реалии: Кто виноват и как возвращать: что украинцы думают о Крыме

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о восприятии крымской проблемы в Украине. Министерство информационной политики на прошлой неделе презентовало результаты всеукраинского социологического опроса, посвященного Крыму, вызвавшего серьезную дискуссию в обществе. Кому принадлежит полуостров, что делать для его возвращения и каким будет будущий статус Крыма?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с советником министра информационной политики Украины Юлией Каздобиной, старшим аналитиком исследовательской компании InMind Сергеем Просяником, а также политическим обозревателем Александром Михельсоном.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org