У горы Аю-Даг планируют построить старообрядческий храм

В аннексированном Крыму предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий заложил первый камень храма имени святых Петра и Павла у подножия горы Аю-Даг. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

«Будущий храм во имя апостолов Петра и Павла основан недалеко от Медведь-горы на живописном склоне, который некогда был фруктовым садом. С высоты видно побережье моря и заснеженные горы. Исторически в этих местах находился древний монастырь и старообрядческие моленные. Сегодня здесь пробуют возродить духовную жизнь и организовать духовно-паломнический центр», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Историческом бульваре рядом с Панорамой обороны Севастополя в 1854-1855 годах намерены построить церковь. Инициатором постройки стал священник Свято-Никольского храма на Северной стороне Георгий Поляков.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»