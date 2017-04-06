Российская пропаганда не смогла ухудшить в целом позитивное мнение украинцев о жителях аннексированного полуострова. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявила советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина, комментируя результаты социологического опроса, посвященного Крыму.

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«Украинцы понимают, что Крым – это оккупированная территория. По результатам этого опроса мы можем сделать вывод, что именно в «крымском вопросе» на украинцев не настолько сильно повлияла российская пропаганда. Подавляющее большинство (респондентов – КР) высказывает ту позицию, которая превалирует в Украине, а не российскую позицию», – сказала она.

По словам Юлии Каздобиной, украинцы чаще высказываются за «мирные» методы возвращения Крыма, и поэтому поддерживают возобновление связей с полуостровом, разорванных после аннексии.

«Обучение (крымчан – КР) в украинских вузах на льготных условиях поддержали 44%, 58% – за упрощение процедур пересечение границы, 66% – за возобновление транспортных связей,56% – за предоставление возможностей жителям Крыма получать административные услуги, 55% – за упрощение доступа к медицинским услугам», – сказала Каздобина.

Министерство информационной политики на прошлой неделе презентовало результаты всеукраинского социологического опроса. По результатам исследования «Крымский вопрос в Украине», 86% украинцев хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Киева. 60% – оптимисты и верят в возвращение полуострова. 17% украинцев считают, что полуостров вернется сам, когда ухудшается экономическое положение в России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».