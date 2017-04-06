Михельсон: «Украинцы находятся в растрепанных чувствах в отношении Крыма»

Большинство украинцев поддерживают мирное возвращение Крыма и верят в него, но не знают, как это сделать. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился журналист Александр Михельсон, комментируя результаты всеукраинского социологического опроса, посвященного Крыму.

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«Меня удивили растрепанные и противоречивые чувства самих украинцев. С одной стороны, большинство украинцев – за какое-то мирное решение вопроса Крыма, но это решение должно завершиться его возвратом в «родную гавань», я имею в виду в состав Украины. При этом главные надежды возлагаются на то, что в России сменится власть. Но совершенно непонятно, почему другая власть российская каким-то образом будет возвращать Крым. Это противоречие, как по мне, показывает просто недостаток именно какой-то целостной государственной информационной политики в данном вопросе», – сказал Михельсон.

В ответ другой гость программы, советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина, заявила, что подобная неопределенность у украинцев возникла из-за того, что большинство граждан не разделяют понятия «деоккупация» и «реинтеграция» Крыма.

«Это разные вещи, но они могут и должны происходить параллельно. Если мы говорим о деоккупации, то там речь идет о воздействии на Российскую Федерацию. И воздействие на нее возможно с помощью западных партнеров, или информационными путями, если у нас есть возможность туда каким-то образом достучаться. А для Украины нужно более детально проработать политику, месседжи, и уже работать именно над реинтеграцией, над тем, чтобы украинцы больше знали о Крыме, и чтобы они больше понимали, каким будет его место в Украине в будущем», – сказала она.

Министерство информационной политики на прошлой неделе презентовало результаты всеукраинского социологического опроса. По результатам исследования «Крымский вопрос в Украине», 86% украинцев хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Киева. 60% оптимисты и верят в возвращение полуострова. 17% украинцев считают, что полуостров вернется сам, когда ухудшается экономическое положение в России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».