Симферополь хотят закрыть для транзитного транспорта – МВД Крыма

Симферополь планируют закрыть для движения транзитного транспорта. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко.

«Мы сейчас будем вносить предложение о запрете движения транзитного транспорта через Симферополь. Будут информационные стенды при въезде в Симферополь на феодосийском кольце и со стороны Севастополя», – сказал Борисенко.

По его словам, необходимо перенаправить весь транзитный транспорт по объездной дороге, поскольку сейчас он идет через центр города.

Ранее подконтрольный Кремлю глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексей Черняк заявил, что для ликвидации транспортных заторов в курортных городах Крыма будут внедрены новые технологии.

Он утверждает, что с каждым годом проблема с транспортной загрузкой крымских городов только возрастает.

В конце февраля сообщалось, что въезды в Симферополь планируют застроить парковками.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.