В Симферополе сообщают о массовых задержаниях на центральном рынке

В Симферополе в четверг 6 апреля сообщают о массовых задержаниях на центральном рынке города.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, центральный рынок оцепили сотрудники российского ОМОНа.

По словам очевидцев, на рынке силовики задерживают «лиц неславянской внешности», люди утверждают, что один автобус с задержанными отправили в Центр «Э».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, к рынку подогнали три автомобиля «Газель», куда сажают задержанных.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов написал в Фейсбуке, что получает сообщения о задержаниях на рынке Симферополя.

«Мне звонят люди и сообщают об облаве силовиков на центральном рынке Симферополя и задержаниях», – говорится в сообщении.

Официально крымские силовики пока не комментируют задержания на рынке в Симферополе.

Российские силовики не в первый раз проводят массовые задержания на рынках Симферополя и других городов Крыма. Утром 6 апреля 2016 года на рынках в Симферополе российские силовики провели тотальную проверку документов и задержаний.

Крымский адвокат Жан Запрута, комментируя действия силовиков, заявил, что массовое задержание граждан на рынках Симферополя «было проведено с целью формирования «базы данных» для использования силовыми ведомствами России».

15 ноября 2014 года сообщалось о массовых задержаниях продавцов неславянской внешностина рынке «Локомотив» в Симферополе.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.