Украинские пограничники подтвердили задержание судна «Рыбак Херсона» в Крыму

Госпогранслужба Украины подтвердила задержание украинского судна «Рыбак Херсона» в аннексированном Крыму. Согласно предварительной информации, это произошло 4 апреля, к данному моменту судно находится во внутренней экономической морской зоне Украины, сообщил Крым.Реалии 6 апреля представитель пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Задержали за то, что якобы судно нарушило границу, хотя мы знаем, что это админграница с временно оккупированной территорией. Выяснение данных по этой ситуации осложняется тем, что мы не поддерживаем контактов с представителями страны-оккупанта. Насколько мы информированы, сейчас, после составления протоколов, россияне отпустили судно и оно продолжает заниматься ловлей рыбы в акватории Черного моря», – подтвердил он.

В Госпогранслужбе пытаются связаться с судовладельцем для уточнения деталей произошедшего.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму 6 апреля сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тысяч рублей (29 тысяч гривен, более одной тысячи долларов).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».