На суде по «делу 26 февраля» прокурор поддержал освобождение Дегерменджи и Асанова

В Центральном районном суде Симферополя на заседании по «делу 26 февраля» адвокаты подали ходатайства об изменении меры пресечения для фигурантов в связи с длительным нахождением под стражей.

В ходе заседания адвокаты привели аргументы о том, что основания поменялись и необходимости в дальнейшем аресте фигурантов процесса Али Асанова и Мустафы Дегерменджи нет.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, прокурор Егор Иванцов поддержал ходатайства и выступил за освобождение Асанова и Дегерменджи.

После этого судья Деменок объявил перерыв до 15:00.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».