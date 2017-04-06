На центральном рынке Симферополя задержали около 50 человек – правозащитник Крисько

На центральном рынке в Симферополе 6 апреля сотрудники ОМОН задержали около 50 человек. Сейчас все они находятся в центральном отделении РУВД. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил правозащитник Андрей Крисько.

«Я находился на центральном рынке, увидел, что рынок оцеплен сотрудниками ОМОН, подошел узнать, что происходит, увидел, что грузили в Газели лиц неславянской внешности. Меня тоже забрали, попросили предъявить документы, изъяли паспорт, посадили в Газель и привезли в центральное РУВД. Здесь около 50 задержанный, в том числе журналист Тарас Ибрагимов», – рассказал он.

По словам Крисько, в данный момент никаких действий в отношении них не осуществляют.

В Симферополе в четверг 6 апреля сообщают о массовых задержаниях на центральном рынке города. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, рынок оцепили сотрудники российского ОМОНа.

Официально крымские силовики пока не комментируют задержания на рынке в Симферополе.

30 марта в Симферополе задержали группу крымскотатарских активистов среди них был журналист ресурса Аrticle20 Тарас Ибрагимов.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.