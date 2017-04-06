Европарламент поддержал «безвиз» для Украины

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, решение поддержал 521 европарламентарий, против были 75, 36 – воздержались.

По сообщению корреспондента, послы ЕС теперь рассмотрят этот вопрос 26 апреля.

5 апреля Европейский парламент провел дебаты о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Кроме того, 6 апреля в Европарламенте запланированы дебаты и голосование по резолюции относительно последних событий в Беларуси, а также резолюции относительно арестов в России.