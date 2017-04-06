Координатора инициативы «Навальный 2018. Крым» отпустили из-под ареста

Организатор серии одиночных пикетов «Димон Ответит» в Симферополе Дмитрий Кисиев был отпущен на свободу после отбытия 10 суток административного ареста.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Дмитрий Кисиев вышел на свободу поздно вечером 5 апреля, связи с активистом пока нет.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кисиев написал, что намерен довести административное дело вплоть до Европейского суда по правам человека, если это потребуется.

Гражданские активисты Дмитрий Кисиев и Алексей Ефремов обжаловали вынесенные в отношении них приговоры в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Представлять их интересы будет российский адвокат Алексей Ладин.

26 марта крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в Симферополе организовали несколько одиночных пикетов в поддержку протестов «Димон Ответит». В итоге было задержано около 10 человек. Двух из них, Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова, осудили по статье КоАП России за неповиновение сотрудникам полиции. Кисиев был приговорен к 10 суткам административного ареста, Ефремову был назначен штраф в размере 500 рублей.