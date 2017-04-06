В Петербурге обыскали квартиру людей, «контактировавших» с подозреваемым во взрыве в метро

Российские следователи заявляют, что обыскали квартиру, где живут несколько граждан центрально-азиатских стран, контактировавших с подозреваемым в совершении взрыва в метро Санкт-Петербурга Акбарджоном Джалиловым.

Следственный комитет России 6 апреля сообщил, что во время обыска изъяли «предметы, имеющие значение для расследования». Подробности в сообщении не приведены.

Между тем, новостные агентства «Интерфакс» и «Фонтанка» цитируют неназванные источники, которые заявляют о задержании нескольких возможных сообщников подозреваемого во взрыве. Власти эту информацию не подтверждают.

Ранее 6 апреля власти Санкт-Петербурга сообщили о обнаружения и обезвреживания в жилом доме города взрывного устройства.

О связи между этим и взрывом в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, не сообщается.

По данным российских следователей, 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов активировал взрывное устройство в поезде метро Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате чего погибли 14 человек, около 50 были ранены.