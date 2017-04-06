Задержанных в Симферополе фотографируют, берут отпечатки и ДНК – Курбединов

В Симферополе задержанных на центральном рынке отпускают после взятия отпечатков пальцев и ДНК. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

«Задержанных, порядка 70 человек, отвезли не в «Центр Э», в центральный отдел полиции федерального района. Мне оттуда звонил человек и сообщил, что их по 5 человек в порядке очереди отводят куда-то, там фотографируют, берут отпечатки пальцев, ДНК и отпускают. Ибрагимов (журналист – КР) тоже там», – сказал Курбединов.

Во время массовых задержаний на центральном рынке в Симферополе, которые 6 апреля провели российские силовики, задержали журналиста Тараса Ибрагимова и правозащитника Андрея Крисько.

Перед этим сообщали о массовых задержаниях на центральном рынке города. Как сообщил корреспондент Крым.Реалии, рынок оцепили сотрудники российского ОМОН.

Официально крымские силовики пока не комментируют задержания на рынке в Симферополе.

30 марта в Симферополе задержали группу крымскотатарских активистов, среди них был журналист ресурса Аrticle20 Тарас Ибрагимов.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.