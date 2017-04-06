В полиции назвали массовые задержания на рынке Симферополя «плановыми мероприятиями»

В управлении российской полиции по Крыму назвали массовые задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями», об этом сообщает 6 апреля «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Издание отмечает, что «в ходе рейда центральный рынок был оцеплен сотрудниками ОМОН Росгвардии» и приводит цитату пресс-службы управления российского МВД по Крыму.

«На Центральном рынке Симферополя сотрудниками полиции проводятся плановые рабочие мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступных проявлений и обеспечение безопасности граждан», – цитирует крымское издание пресс-службу ведомства.

На официальных сайтах крымских силовиков публикаций о задержаниях на центральном рынке Симферополя на данный момент нет.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН оцепили центральный рынок, начались массовые задержания. Сообщают о задержании около 50 человек, среди них – правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.