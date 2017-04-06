В Крыму суд постановил рассматривать «дело Хизб ут-Тахрир» в закрытом режиме – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма постановил проводить заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» в закрытом режиме. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил адвокат фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин в комментарии Крым.Реалии.

«Все заседания будут проходить в закрытом режиме – Верховный суд вынес постановление», – сообщил Ладин.

В четверг, 6 апреля, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма рассматривает ходатайство защиты фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку о продлении ареста.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».