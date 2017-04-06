Задержанные в Симферополе Тарас Ибрагимов и Андрей Крисько находятся в «Центре Э»

Задержанные на центральном рынке Симферополя журналист Тарас Ибрагимов и правозащитник Андрей Крисько до сих пор находятся в «Центре Э».

Как рассказал Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов, количество задержанных на рынке – около 70-ти, силовики фотографируют их и берут отпечатки пальцев.

Пока не известно, в чем подозревают задержанных людей.

Координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева в Фейсбуке опубликовала фотографии задержанных и отметила, что силовики задержали работников рынка, мясников.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН оцепили центральный рынок, начались массовые задержания. Сообщали о задержании около 50 человек, среди них – правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов.

В управлении российской полиции по Крыму назвали массовые задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.