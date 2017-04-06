Задержанных в Симферополе Тараса Ибрагимова и Андрея Крисько отпустили – адвокат Темишев

Задержанных на центральном рынке Симферополя журналиста Тараса Ибрагимова и правозащитника Андрея Крисько, которых ранее доставили в «Центр Э», отпустили. Об этом Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Джемиль Темишев.

По его словам, задержание произошло в рамках проверки паспортного режима, которую проводили крымские силовики.

«Ребята снимали на видео, к ним подошли, задержали, отправили в райотдел… Я приехал, мы поговорили… Уже отпустили. Андрей Криско уже уехал, Тарас Ибрагимов – рядом со мной. У них все в порядке», – сказал Джемиль Темишев.

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН оцепили центральный рынок, начались массовые задержания. Сообщали о задержании около 50 человек, среди них – правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов.

В управлении российской полиции по Крыму назвали массовые задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.