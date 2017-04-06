Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов признал вину – адвокат

Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба, заявил 6 апреля крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Видеообращение адвоката обнародовано на странице в Фейсбуке общественной организации «КрымSOS».

По словам адвоката, 6 апреля состоялось первое судебное заседание по существу, на нем был допрошен один свидетель – сотрудник крымской «самообороны», который во время патрулирования стал свидетелем того, как Редвана Сулейманова опрашивали сотрудники полиции. После зачитывания обвинительного заключения на суде, спросили мнение Редвана Сулейманова по этому поводу, сказал адвокат.

«Он сказал, что вину в принципе признает, но не согласен с теми миллионными ущербами, которые потерпевшие – это представители аэропорта, вокзалов, паромной переправы, пытаются предъявить ему. Он сказал, что в той части он абсолютно не согласен, и нет ни одного документа, который подтверждает такие ущербы. Это действительно так. Есть даже экспертное заключение, где эксперт говорит, что невозможно установить какой-либо ущерб по поводу того, что там произошло», – пояснил Эмиль Курбединов.

Следующее заседание суда состоится 11 апреля, в 10.30.

Фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Крыму продлил арест 20 марта 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.