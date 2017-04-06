На Массандровском пляже в Ялте ведут подготовку к началу курортного сезона

На Массандровском пляже в Ялте идут работы по подготовке к курортному сезону. Мини-бульдозер проводит планировку галечного покрытия карт пляжа, водолазы «Крым-Спас» осуществляют обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания.

Также с ходом работ на Массандровском пляже ознакомился глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Оценку подготовке я даю достаточно высокую. Есть ряд нормативных актов, которые регламентируют все то, что должно находится на пляже – от инфраструктуры до медпунктов и спасателей. И на сегодня Массандровский пляж соответствует высшей категории. Кроме того, это один из пяти ялтинских пляжей которым присвоен международный экологический сертификат «Голубой флаг», – рассказал Андрей Ростенко.

По словам арт-директора Массндровского пляжа Эвелины Андриясовой, щебень, который был отсыпан на карты пляжа в ноябре 2016 года за зиму уже обкатался морем и теперь бульдозер равномерно распределяет его по плоскости береговой зоны.

Как отметила арт-директор, к 1 мая Массандровский пляж уже будет практически полностью готов принять отдыхающих.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».