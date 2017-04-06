МИД Украины ожидает, что Совет ЕС примет окончательное решение по «безвизу» в ближайшее время

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Совет Европейского союза одобрит окончательное решение по «безвизу» в ближайшее время.

Как говорится в заявлении ведомства, ожидаемое решение позволит гражданам Украины воспользоваться безвизовыми поездками в ЕС уже во время летних отпусков.

В МИД приветствуют сегодняшнее одобрение Европарламентом законодательного предложения по либерализации визового режима для украинцев.

«Широкая поддержка этого решения среди всех ведущих сил ЕС является признанием прогресса нашего государства в осуществлении широкомасштабных реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, обеспечения прав человека, управлении границами и миграцией», – считают в ведомстве.

Украина решительно настроена продолжать комплексные реформы и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны ЕС, добавляют в МИД.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. По сообщениям корреспондента Радио Свобода, послы ЕС должны рассмотреть этот вопрос 26 апреля.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.