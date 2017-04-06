Фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» продлили арест на два месяца

Фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслиму Алиеву, Рефату Алимову, Энверу Бекирову, Арсену Джеппарову, Эмир-Усеину Куку и Вадиму Сируку продлили арест на два месяца до 8 июня. Об этом на странице в Facebook написали активисты из объединения «Крымская солидарность».

«Заседание проходило в закрытом режиме, никого кроме участников процесса (судья, следователь, прокурор и адвокат) в зал не пустили. Родственники и неравнодушные люди несколько часов простояли перед зданием суда, ожидая результатов», – говорится в сообщении.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».