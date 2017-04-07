В Ялте намерены усилить меры безопасности во время курортного сезона

Подконтрольные Кремлю власти Ялты во время совещания антитеррористической комиссии и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения высказали намерение усилить безопастность в городе во время курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Ялты.

Местный глава Андрей Ростенко призвал представителей правоохранительных органов усилить контроль, и активизировать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей, а также обеспечить особый контроль пассажирских потоков на всех видах транспорта. Также планируется ужесточить входной контроль и выборочный досмотр вызывающих подозрение граждан, увеличить плотность патрулирования.

«Силовым службам необходимо реализовать комплекс оперативно-поисковых и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение террористических, экстремистских и других противоправных действий», – добавил Ростенко.

Накануне назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить меры безопасности на стратегических инфраструктурных и социальных объектах аннексированного полуострова.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.