Задержание судна «Рыбак Херсона» в Крыму является неправомерным – Госрыбагенство Украины

В Госрыбагентстве Украины считают неправомерными действия российского управления погрануправления ФСБ Крыма во время задержания судна «Рыбак Херсона». Также уточняется, что агентство «принимает активные меры для восстановления нарушенных прав судна».

«Госрыбагентство уже готовит официальные письма с обращениями в МИД и Минюст Украины по защите интересов украинского рыболовного корабля «Рыбак Херсона». Министерства должны предоставить разъяснения относительно дальнейших необходимых действий судовладельцу, на которого пограничники России безосновательно наложили штраф в размере 30 тысяч рублей. Уплата штрафа будет означать признание легитимности оккупационных властей Крыма, а неуплата может спровоцировать дальнейшие проблемы с пограничниками Крыму. Госрыбагентство считает, что ситуация требует активного вмешательства со стороны МИД и Минюста», – сообщает пресс-служба агентства.

По информации ведомства, экипаж «Рыбака Херсона» сообщил, что пограничники Крыма устно предупредили их, что начиная с мая 2017, намерены сообщать береговым службам полуострова о необходимости ареста украинских судов, несмотря на их нахождения в экономической зоне Украины.

Отмечается, что судно «Рыбак Херсона» направляется в порт «Южный» и прибудет туда 7 апреля.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму 6 апреля сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тысяч рублей (29 тысяч гривен, более одной тысячи долларов).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».