Стесняюсь того, что обо мне есть документальное кино – Джамала

В Киеве 6 апреля состоялась гала-премьера документального фильма «Jamala.UА». Как призналась главная героиня фильма, по ее мнению – это кино создано рано.

«До конца не один человек не может оценить себя, я ужасный самоед, я требовательная, я перфекционист, мне все время хочется работать над собой и я никогда не довольна ни своими выступлениями, ни своей музыкой до конца. Я ужасно стесняюсь того, что обо мне есть документальное кино, потому что мне кажется, что это как-то еще слишком рано. Я в начале своего пути, мне хочется еще много всего рассказать своей музыкой», – сказала Джамала.

Фильм рассказывает о закулисной жизни победительницы «Евровидения-2016» до и в момент конкурса. Съемочная группа работала с согласия Джамалы, но без утверждения с нею замысла и эпизодов. Картина раскрывает характер певицы, ее взаимоотношения с творческой командой и отношение к журналистам, рассказывает о графике подготовки к конкурсу, гастролях, примерках платья и встречах.

Как рассказал продюсер фильма Олег Фиалко, картину профинансировал немецкий инвестор, который предпочитает оставить свое имя без внимания. По словам продюсера, этот человек влюблен в Украину, но выбор героини для фильма ему был поначалу непонятен.

«Мы сказали ему (инвестору – КР), что Джамала не только выиграет украинский отбор на «Евровидение», но и станет победителем этого конкурса. Мы объясняли, что она успешная женщина, которая не замечена в скандалах и базарах, а жизненные невзгоды преодолевает с достоинством... И мы начали съемку», – сказал продюсер.

Гала-премьера открывает серию показов фильма в 30 кинотеартарх Украины. В национальный прокат «Jamala.UA», при поддержке Довженко-Центра и Госкино Украины, выходит 13 апреля.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.