Национальный союз журналистов Украины поддерживает коллег, которых преследует Россия – Томиленко

Для Национального союза журналистов Украины принципиально важна поддержка коллег, которых преследует российская власть. Речь идет, в частности, о заключенном в Москве Романе Сущенко и крымском журналисте Николае Семене, над которым «устроено судилище». Об этом в интервью «Укринформу» рассказал и.о. председателя НСЖУ Сергей Томиленко.

«Международная федерация журналистов, объединяющая союза со всего мира, однозначно признала журналистский статус и Николая Семены, и Романа Сущенко – это важно, и это может быть использовано далее как аргументация Украины. Международные организации однозначно требуют освободить и Романа Сущенко, и Николая Семену, и других журналистов», – сказал Томиленко.

Также он отметил, что важные заявления в поддержку украинских журналистов, которые делал офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ сейчас блокируются предположительно - из-за позиции Росии.

«Я предполагаю, что именно Россия заблокировала работу офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Хотя работа над проектами, которые были утверждены, – конференции, внутренние мониторинги, по Балканам, по Киргизии, по Украине, продолжаются, но в офисе ОБСЕ по вопросам свободы СМИ не имеют права ни на какие публичные заявления или направления запроса МИД», –сказал Томиленко.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.