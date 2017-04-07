В Симферополе столкнулись два «Богдана»: пострадали 15 человек

В Симферополе в результате столкновения двух автобусов «Богдан» пострадали 15 человек. Об этом 6 апреля сообщили в управлении МВД России по Крыму.

По данным ведомства, причиной столкновения стала невнимательность водителя одного из автобусов.

«ДТП произошло ориентировочно в 13.10. Столкнулись два маршрутных автобуса «Богдан». Как поясняет один из водителей, автобус, за рулем которого он был, остановился по причине технической неисправности. Второй водитель, по предварительным данным, отвлекся и допустил столкновение с впереди стоящим транспортным средством. В движущемся автобусе находилось 20 человек, маршрут движения «Аэропорт-Каменка», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в аварии также пострадала 6-летняя девочка. Пассажиры были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, трое из них были госпитализированы.

Накануне в Симферополе сообщали о столкновении маршрутного такси с деревом, в результате чего около 10 человек получили травмы.

Перед этим российский министр внутренних дел Крыма сообщил, что в 2016 году на 9% возросло количеств жертв аварий на дорогах полуострова.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.