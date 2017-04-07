Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является нарушением международного права, заявил 7 апреля его представитель Дмитрий Песков.

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», – сказал Песков.

Он утверждает, что в сирийской армии нет химического оружия. Уничтожение всех его запасов было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия, заявил Песков.

«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», – добавил представитель российского лидера.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром Шайрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно-посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Непосредственно перед атакой заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков предупредил о «негативных последствиях», если Соединенные Штаты осуществят удары по Сирии.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан-Шейхун с применением химического оружия. Сирия заявляет, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Зато эту версию отвергли специалисты по химическому оружию. Они заявили, что такое поражение, которое произошло в Хан-Шейхуне, возможно только в результате применения химических веществ армейского уровня, доставленных военными средствами, но его невозможно достичь уничтожением предполагаемого состава самодельных ядовитых веществ.