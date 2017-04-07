Облава на мусульман в Симферополе связана с терактами в Санкт-Петербурге – Смедляев

Задержание людей на центральном рынке Симферополя – это очередная акция устрашения для крымских татар и других мусульман, связанная с недавним терактом в соседней России. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

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«Этот рейд связанный с терактами в Санкт-Петербурге и потом со взрывом в Ростове. Так называемые «антитеррористические мероприятия». Оцепили ОМОНом центральный рынок и забирали торговцев с выраженной крымскотатарской внешностью, мусульманской внешностью. Их (задержанных – КР) доставили в центральный РОВД города Симферополя, где с них сняли отпечатки пальцев, взяли слюну на анализ ДНК, сфотографировали, записали какие-то данные, после чего выпустили», – сказал Смедляев.

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями», сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в связи с задержанием нескольких десятков человек на рынке Симферополя в аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба ведомства, производство открыто по статье 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отмечают, что досудебное расследование поручено следователям главного управления Национальной полиции в Крыму, а процессуальное руководство -прокуратуре Автономной Республики Крым, работающих на материковой части Украины.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа.