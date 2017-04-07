Климкин: Россия блокирует вынесение вопроса Крыма на международные площадки

Россия блокирует вынесение вопроса деоккупации Крыма на обсуждение Большой семерки или «женевского формата» с привлечением США. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время «часа правительства» в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата от БПП и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

«Как у нас обстоят дела с идеей, озвученной президентом, о создании отдельной международной площадки по Крыму – где, когда и в каком формате начнет работу такая площадка? Когда мы объединим все вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины – Крым, Донбасс?» – спросил Чубаров, напомнив о массовых задержаниях на рынке в Симферополе накануне.

Климкин ответил, что уже есть резолюция Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму. По его словам, «это и юридическое, и политическое основание для того, чтобы работать и со структурами ООН, и с другими международными организациями по созданию давления (на Россию – КР) и по созданию доступа к временно оккупированному Крыму».

В Симферополе 6 апреля сотрудники российского ОМОН окружили центральный рынок. Сообщалось о задержании около 50 человек, среди них – правозащитник Андрей Крисько и журналист Тарас Ибрагимов. Как сообщал адвокат Эмиль Курбединов, количество задержанных на рынке – около 70 человек, силовики фотографируют их и берут отпечатки пальцев.

В управлении российской полиции по Крыму назвали массовые задержания на центральном рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированом Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.