В НАТО выразили поддержку Украине и назвали ее «ценным партнером»

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемоллер в который раз выразила решительную поддержку альянса Украины и назвала Киев «ценным партнером». Как сообщает пресс-служба НАТО, об этом Готтемоллер сказала во время выступления в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко 6 апреля.

«НАТО не принимает и не примет российской незаконной аннексии Крыма. И мы осуждаем продолжение Россией дестабилизации на востоке Украины», – сказала Готтемоллер.

Заместитель генерального секретаря НАТО заявила, что Украина достигает прогресса в реформах и может рассчитывать на поддержку НАТО в этом вопросе.

Готтемоллер вспомнила о комплексном пакете помощи НАТО для Украины. Через шесть трастовых фондов Украина уже получила 35 миллионов евро, в частности, на тренинги и помощь для более 2 тысяч украинских военных и гражданских. 31 февраля в Харькове был открыт центр реабилитации для помощи раненым военным, а ряд государств-союзников, в частности Словакия, пообещали помочь с преодолением последствий пожара на военных складах в Харьковской области.

В конце марта руководитель Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявлял, что агрессивные действия России продолжают угрожать независимости и территориальной целостности Украины, а ограниченный прогресс в минском процессе беспокоит представителей союза НАТО.

Весной 2014 после российской аннексии Крыма на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.