После теракта в России усилилась дискриминация людей «неславянской внешности» – правозащитник

После взрыва в Санкт-Петербургском метро разделение общества по национальному и религиозному признаку в России стало еще больше. К мусульманам предвзято относятся не только силовики, но и простые граждане. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил член правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F316521501&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Само общество начало разделять (людей – КР). Это заметно, это начало. Просто мы не знаем, как это будет поворачиваться потом. Я заходил в метро, пожилая русская женщина говорит: «Ой, еще вы с телефоном ходите? Вас всех убить надо!». Это прямо в лицо сказали, я сфотографировал даже. Это неправильная передача информации искаженной (в российских СМИ – КР) к такому приводит. На самом деле, напряжение в обществе усиливается. Я в метро вчера хотел зайти, сотрудники полиции мне говорят: «вы пока портфель не откроете, не пустим в метро», – рассказал Бахром Хамроев.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. 14 человек погибло и 51 ранен.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт.

Следственный комитет России сообщил о задержании восьми человек, которые причастны к террористическому акту в Санкт-Петербурге. Шесть из них задержали в четверг в Петербурге, еще двоих в Москве. Каким образом они причастны к нападению, не уточняется. Ранее в четверг Следственный комитет сообщал, что российские силовики установили несколько граждан среднеазиатских стран, которые контактировали с подозреваемым зачинщиком взрыва, и в течении обысков в их доме «обнаружили предметы, имеющие значение для расследования».