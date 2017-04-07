В Керчи запретили продавать алкоголь в День освобождения города

В аннексированной Керчи запретили продавать алкоголь в День освобождения города от фашистских захватчиков, который отмечают 11 апреля. Об этом сообщили 7 апреля в управлении экономического развития подконтрольной Кремлю администрации Керчи.

В ведомстве отметили, что в этот день в городе будут проходить массовые мероприятия, и согласно п. 8 постановления администрации города от 30.03.2015 № 118/1-п, запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Керчи, состоятся 10 и 11 апреля. В город ожидается прибытие передвижного музея «Поезд Победы», также будут митинги, возложение цветов к местам захоронений погибших во Второй мировой войне.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».