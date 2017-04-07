Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» в колонии наказывают «за отказ от стукачества» – правозащитники

Фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Рустема Ваитова, который пребывает в исправительной колонии общего режима, наказывают выдворением в штрафной изолятор за отказ от «стукачества». Кроме того, ему пытаются вручить российский паспорт. Об этом 7 апреля в Фейсбуке сообщает координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова.

По ее словам, Ваитова посетили члены общественно-наблюдательной комиссии по Курганской области. Как известно, его уже дважды отправляли в штрафной изолятор.

«По словам правозащитников, в ШИЗО пыточные условия – сыро, темно, нет вентиляции. Медобслуживания Ваитов не получает, несмотря на неоднократные просьбы. Консул его не посещал. По общепринятой практике, после третьего наказания в ШИЗО Рустема могут перевести в ЕПКТ, а это страшно», – написала Гончарова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.