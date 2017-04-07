В психиатрической клинике Симферополя открывают кризисные койки для больных с депрессией

В психотерапевтическом отделении «Клинической психиатрической больницы №5» в Симферополе будут открыты кризисные койки для больных с депрессией. Об этом 7 апреля рассказала главный внештатный специалист, психиатр подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма Светлана Дымшиц.

По ее словам, пациенты с депрессивными и угнетенными состояниями могут обратиться к психиатрам или психологам, работающим в лечебных учреждениях по месту жительства, людей с тяжелыми состояниями могут направить в клиническую психиатрическую больницу.

«Мы планируем открыть дополнительные койки, чтобы предотвратить тяжелые последствия кризисного состояния. Там пациенты смогут пройти полный медикаментозный, психотерапевтический и реабилитационный курс», – отметила Дымшиц.

В 2015 году в Крыму специалисты сообщали, что пациенты, которые страдают различными психическими расстройствами, за выписанными лекарствами были вынуждены ездить в единственную аптеку в Симферополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».