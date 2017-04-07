В Крыму ожидают сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

В Крыму сообщают об ухудшении погодных условий 8 апреля и ночью 9 апреля. Об этом сообщает 7 апреля пресс-служба управления российского МЧС по Крыму.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидаются местами сильные дожди, сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 18-23 метров в секунду.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности: плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях. Также сообщается, что на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.

На Керченской переправе пока не сообщают о возможных изменениях в расписании движения паромов в связи с погодными условиями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».