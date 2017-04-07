В городах Крыма пройдут военные парады в День победы

В Севастополе, Керчи и Симферополе пройдут военные парады в День победы, 9 мая. Об этом сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев.

Участие в парадах примут военнослужащие Черноморского флота России, части Южного военного округа России, подразделения МВД и МЧС страны.

Как сообщается, парад войск Севастопольского гарнизона состоится на площади адмирала Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина. В Керчи и Симферополе парадные расчеты и техника пройдут по улице и проспекту имени Кирова.

В проведении парадов примут участие 2 400 военнослужащих, около 80 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».