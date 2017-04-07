Константинов в кафе на месте McDonald's в Крыму: «Остатки Украины уберите»

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов принял участие в открытии заведения быстрого питания «Мир Бургер», которое находится в помещении ресторана McDonald's, закрытого сразу после российской аннексии Крыма.

Как сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», Константинов, осматривая помещение, увидел «плакаты, относящиеся еще к украинкой сети», и потребовал их снять.

«Остатки Украины уберите», – заявил Константинов.

Как сообщается, представитель заведения, севастополец Алексей Чернявский, который является владельцем и директором ООО «Юг Русбургер», утверждает, что внутри помещения «ничего не меняли». При этом он утверждает, что заведение было куплено, но не комментирует детали сделки, личности продавца и покупателя.

Заведение находится близ железнодорожного вокзала в Симферополе. Сообщается, что здесь будут торговать не только гамбургерами, называют такие позиции в меню, как борщ и рассольник.

В руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма. Об этом 7 апреля в комментарии Крым.Реалии заявила PR-директор McDonald's Ukraine Анастасия Зражевская.

«Компания McDonald's не ведет операционную деятельность на территории Крыма с 2014 года», – отметила Зражевская.

Она также добавила, что не имеет информации о том, кому сейчас принадлежат помещения, в которых размещались крымские отделения McDonald's до аннексии.