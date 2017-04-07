Стулик: крымчане смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом Украины

Пресс-атташе Представительства Европейского союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители аннексированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.

«ЕС не признает незаконную аннексию Крыма, также он не признает и паспорта, выданные в Крыму после аннексии, то есть с этими паспортами нельзя въехать на территорию ЕС. Можно только с паспортом Украины или с теми паспортами России, выданные консульствами России на территории Крыма раньше», – сказал Стулик 7 апреля в Киеве.

Он отметил, что ЕС в рамках визовой политики будет делать все для того, чтобы поддерживать территориальную целостность и связь жителей аннексированного Крыма с материковой Украиной.

Европарламент на заседании 6 апреля поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

После того, как решение вступит в силу, украинцы – владельцы биометрических паспортов смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период с туристической или служебно-деловой целью, с целью посещения родственников или друзей. В то же время украинские граждане остаются без права на трудоустройство в Евросоюзе.