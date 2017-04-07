Владимиру Балуху на суде в Крыму отказали в допросе с полиграфом

В Крыму судья подконтрольного Кремлю Раздольненского суда Мария Бердицкая 7 апреля оставила без удовлетворения ходатайство защиты активиста Владимира Балуха о направлении дела на доследствие и освобождение его на этот период из-под стражи.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, суд не принял во внимание перечень нарушений, допущенных во время проведения следственных действий, который занял пятнадцать страниц.

Кроме того, судья отказала в проведении психологической экспертизы и допросе подсудимого с использованием полиграфа. В тоже время, Бердицкая удовлетворила ходатайство в части обследования найденных у Балуха патронов на наличие его отпечатков пальцев, а также проведение биологической и генетической экспертиз обнаруженных боеприпасов.

В судебном процессе объявлен перерыв до завершения проведения всех экспертиз.

На 7 апреля был назначен допрос двух сотрудников ФСБ, проводивших обыск в жилище Буалуха, однако они не явились и не пояснили причину неявки. Адвокаты настаивают на организации принудительного привода этих лиц для дачи показаний.

В первой половине дня на судебном заседании был допрошен свидетель Дмитрий Пьянковский, который дал противоречивые показания. В частности, он заявил, что на крыше дома Владимира Балуха висел не украинский, а «бандеровский» флаг, а также уверял, что подсудимый во время обыска мог свободно перемещаться по дому, что противоречит ранее установленным сведениям, согласно которым Балух все время обыска провел в одной комнате.

Помимо этого, из показаний Пьянковского выяснилось, что статуса понятого у него не было, его пригласили присутствовать сотрудники ФСБ. К тому же в помещении, где обнаружили патроны, он не был.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.