Спецслужбы в России не способны исключить повторение терактов после взрыва в Петербурге – эксперт

Российские спецслужбы не способны справиться с терроризмом в стране и исключить повторение терактов после взрывов в метро Санкт-Петербурга. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Спецслужбы могут только в какой-то степени остановить акции террора. Эти акции длительное время готовятся... Вообще это сообщество исламистское в России настолько нашпиговано всевозможной агентурой, что, откровенно говоря, трудно понять и отчленить те теракты, которые осуществляются исламистами, и те теракты, которые, возможно, совершаются людьми, завербованными ФСБ. По большому счету, это единое сообщество, которое действует абсолютно в своих интересах и... запугивает население», – отметил Игорь Семиволос.

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3 апреля произошел взрыв в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек. Более 50 человек были ранены.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт.

Следственный комитет России сообщил о задержании восьми человек, которые причастны к террористическому акту в Санкт-Петербурге. Шесть из них задержали в четверг в Петербурге, еще двоих в Москве. Каким образом они причастны к нападению, не уточняется.