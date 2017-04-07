ДТП на трассе в Бахчисарае: погиб один человек

На трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 7 апреля произошло ДТП с участием длинномера Renault и микроавтобуса «ГАЗель», который принадлежит компании «Крымавтодору». Об этом со ссылкой на пресс-службу российского управления ГИБДД МВД в Крыму сообщают РИА Новости.

По информации СМИ, в результате аварии пострадали два человек, один из которых погиб.

Позже стало известно, что грузовика Renault, двигаясь по трассе Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, отвлекся на зеркало заднего вида, в результате чего допустил столкновение с «ГАЗелью».



На официальном сайте российского управления ГИБДД МВД по Крыму нет информации о происшествии.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.