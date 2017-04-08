Во время курортного сезона в Ялте намерены приостановить все строительные работы

В Ялте намерены приостановить все виды строительных работ во время курортного сезона (период с 31 мая по 30 сентября). Соответствующее постановление подписал подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации города Владимир Блажнов.

«Действие постановления не распространяется на объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» и аварийно-восстановительные работы на всей территории муниципального образования», – пояснили в администрации Ялты.

По информации пресс-службы, ограничение на строительные работы вводится в целях обеспечения проведения курортного сезона в городе.

Накануне во времясовещания антитеррористической комиссии и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения местные власти Ялты высказали намерение усилить безопастность в городе во время курортного сезона.



