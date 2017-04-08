Иностранные архитекторы раскритиковали ландшафт Севастополя

В Севастополе 7 апреля прошла конференция «Ландшафтная архитектура приморского горда: качество жизни, туристическая привлекательность, история и культура». Архитекторы Севастополя, России, Англии, Германии и Италии рассказали о своих проектах озеленения городов. Как оказалось,местные концепции озеленения и создания городской среды отличаются от иностранных.

По мнению иностранных участников конференции, в Крыму и Севастополе ландшафт перегружен, мало комфортного общественного пространства, не используется особенность береговой зоны и естественного ландшафта. Море практически «отрезается» от города. Общественное мнение при создании парков изучается плохо. Отсутствуют специальные зеленые зоны со спортплощадками для инвалидов и людей с особенностями развития.

Севастопольские архитекторы представили на конференции проекты изменений в парках Учкуевка и Ушакова балка. В приморской Учкуевке предложили создать гастро-парк с кафе и торговыми павильонами. В заповедной Ушаковой балке намерены проложить искусственную прогулочную тропу. На Павловском мыске у Графской пристани предложили искусственно увеличить набережную.

По словам представителей Англии и Италии, при создании зеленых зон в их странах обязательно учитываются пожелания и возможности местных жителей. «При проектировании учитывается использование отходов строительного производства и органического мусора. Создаются специальные комфортные парки для людей с ограниченными возможностями. Освещение прибрежного ландшафта не диссонирует со временем суток – вместо привычных фонарей используют подтротуарную подсветку. При создании газонов выбирают местные виды дикорастущих растений».

Представитель Германии рассказала, что общие стандарты для многолетних растений могут облегчить труд озеленителей и архитекторов.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.