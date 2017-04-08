Ислямов: «Аскер» до сих пор не стал частью ВСУ из-за окостенелости ответственных людей

Гражданское формирование «Аскер» до сих пор не стало подразделением военно-морских сил Украины из-за «окостенелости части военных, принимающих такие решения». Об этом в интервью «Главком» рассказал координатор акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов.

«Причина задержки в окостенелости части военных, которыми принимаются подобные решения. Они и сегодня живут негативными мифами о крымских татарах», – заявил Ислямов.

В начале апреля Ислямов заявил, что «Аскер» должен и дальше нести дежурство на админгранице с Крымом.

Как сообщал раньше лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, существует договоренность с министром обороны Украины Степаном Полторак, что крымскотатарское формирование «Аскер» станет подразделением в составе морской пехоты военно-морских сил Украины.

«Есть принципиальная договоренность с министром обороны Полторак, что это будет подразделение в составе морской пехоты. Это не совсем то, чего мы хотели, но для начала подойдет. Трудно сказать, сколько бойцов, было записано около 250 человек. Думаю, что после того, как этот батальон будет узаконен, многие будут записываться. Причем не только этнические крымские татары», – заявил Джемилев.

В феврале 2017 года между представителями формирования «Аскер» и полицией произошел конфликт. Вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана, который расположен возле села Чонгар на Херсонщине.

Через некоторое время военнослужащие и полиция покинули расположение крымскотатарского объединения «Аскер» и крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

