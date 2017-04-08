В частном секторе Севастополя обезвредили немецкую бомбу

В Нахимовском районе Севастополя обезвредили немецкую авиабомбу «SC-250», найденную на территории дачного массива района. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Севастополю.

Опасную находку обнаружил местный житель на своем участке после разрушения подпорной стены на Пластунской улице. Из-за конструктивных особенностей взрывателя перевезти бомбу было невозможно, поэтому пиротехники МЧС приняли решение уничтожить ее на месте.

Сообщается, что бомбу обнаружил местный житель на своем участке после разрушения подпорной стены на Пластунской улице. Из-за конструктивных особенностей взрывателя перевезти бомбу было невозможно, поэтому пиротехники приняли решение уничтожить ее на месте.

«Была перекрыта Пластунская улица и пересекающиеся с ней, а также Лабораторное шоссе. Жителей близлежащих домов расселили в стационарный пункт временного размещения, где они могли получить всю необходимую помощь. Перед подрывом вокруг взрывоопасного предмета возвели защитный вал высотой более трех метров», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сложность операции заключалась в том, что взрывоопасный предмет находился в непосредственной близости от жилых домов.

«Работа проводилась в 2 этапа. Первый – это непосредственное обезвреживание самих взрывателей, и второй – уничтожение основного заряда взрывоопасного предмета. Операция проведена успешно, согласно техническому решению», – заявили в ведомстве.

В начале марта две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг времен Второй мировой войны обезвредили в Крыму.