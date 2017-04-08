К концу апреля в Ялте откроют памятник Рузвельту – власти

Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту откроют 22 апреля в Ялте. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения подконтрольной Кремлю администрации города.

Отмечается, что событие запланировано в рамках программы празднования «Дня улицы Рузвельта».

«На улице Рузвельта ведутся работы по благоустройству территории, на которой будет располагаться памятник: приводятся в порядок фасады зданий, восстанавливается освещение улицы, укладывается плитка на тротуаре, проводится кронирование зеленых насаждений», – заявил российский глава города Андрей Ростенко.

Ранее Андрей Ростенко предполагал, что на месте демонтированного по решению российского суда комплекса «Еда» на набережной Ялты могут появиться павильоны по продаже воды и кофе.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной.

Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».