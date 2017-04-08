На «митинг против терроризма» в Симферополе вышли около 3 тысяч человек – СМИ

В Симферополе около трех тысяч человек пришли в субботу на митинг в рамках акции «Вместе против террора». Об этом сообщает агентство «РИА Новости Крым».

«В очередной раз нам бросают вызов. Цинично, нагло, подло и в спину. В очередной раз единство России хотят подвергнуть сомнению, а нас запугать и поставить на колени. Это все тщетно. Сегодняшняя трагедия, унесшая жизни десятков людей еще больше сплотила и укрепила не только питерцев, но всю Россию. Послезавтра делегация Государственного совета Крыма и правительства полуострова во главе с Владимиром Константиновым и Сергеем Аксеновым будут в Питере и от имени крымчан низко поклонятся героизму и мужеству питерцев», – заявил на митинге подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Ефим Фикс.

В свою очередь российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал, что взрыв в Санкт-Петербурге – это «подлый и трусливый удар по мирным людям».

Раньше Аксенов поручил усилить меры безопасности на стратегических инфраструктурных и социальных объектах аннексированного полуострова и заявил, что Крым готов оказать посильную помощь жителям Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.