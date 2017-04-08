В Никитском ботаническом саду построили лабораторию по генной инженерии. Об этом сообщил директор ботсада Юрий Плугатарь.

«В этому году нам удалось построить новую лабораторию генной инженерии, которая станет уникальной в мире. Кроме того, при поддержке правительства Крыма нам удалось усовершенствовать материально-техническую базу, а именно закупить новые трактора и навесное оборудование», – заявил Плугатарь.

Раньше сообщалось, что Никитский ботсад работает в области биотехнологии уже 40 лет. Проблемой сохранения биологического разнообразия и биоинженерией занимаются все ведущие страны мира. Но массовое внедрение биоинженерии станет возможным только после принятия в России закона о выращивании генномодифицированных растений.